Priscila Borgonovi e sócios do Vaca Véia abrem bar nos Jardins

O telefone da relações públicas Priscila Borgonovi não para. Seus amigos vivem pedindo dicas de onde ir e o que fazer em SP – sem pressa e até mais tarde. “Foi dessa demanda por um lugar com boa coquetelaria, música e um cardápio sem firulas que nasceu o Periquita”, conta a promoter, que inaugura o bar em dezembro na rua Vittorio Fasano, ao lado dos sócios Bianca Ferretti, Fábio Prado, Luiz Ferretti e Ricardo Posses – que também estão à frente do Vaca Véia, Só Shots e Madureira Sucos. Com projeto arquitetônico de Felipe Protti, da Prototyp& e cardápio da chef Renata Cruz. Horário de funcionamento? “Do happy hour ao último cliente.”