Prisão de velejadores é anulada em Cabo Verde

A Justiça de Cabo Verde anulou a decisão tomada em Primeira Instância que sentenciou a 10 anos de cadeia os três velejadores brasileiros detidos sob acusação de tráfico de drogas. A medida foi informada aos advogados dos três — Daniel Dantas, Daniel Guerra e Rodrigo Dantas –, além do francês Olivier Thomas, na manhã de ontem, sexta-feira. O tribunal de Segunda Instância mandou voltar o processo à Primeira, para que todas as testemunhas sejam ouvidas.

“Na segunda-feira saberemos dos desdobramentos dessa decisão”, disse à coluna Barbara Dantas, irmã de Daniel Dantas. A esperança dela, e dos quatro, é que todos possam aguardar em liberdade o andamento do processo — no caso, obrigados a manter-se em São Vicente do Mindelo, na ilha de São Vicente. Em decisão anterior, Daniel Dantas já havia sido absolvido das acusações.

Os quatro foram detidos pela polícia no litoral de Cabo Verde, em março do ano passado, em um barco que chegava do Brasil. Uma investigação apurou que no fundo do barco havia, escondido, um carregamento de cerca de uma tonelada de cocaína. Segundo os velejadores, eles haviam sido contratados apenas para atravessar o Atlântico levando o barco até Cabo Verde, e não tinham conhecimento de que havia uma carga irregular escondida num fundo falso do barco.

