Principal bailarina da Dance Theatre of Harlem, Ingrid Silva faz projetos sociais na pandemia

A brasileira Ingrid Silva, principal bailarina da Companhia Dance Theatre of Harlem, em Nova York, continua, durante a pandemia, colaborando com projetos sociais. Quais? O EmpowHer New York, plataforma colaborativa global para mulheres; o Blacks in Ballet, instagram de histórias de bailarinos negros clássicos e Dançando pra Não Dançar, que leva o balé até as favelas do Rio. Este último é responsável por colocá-la em contato com a dança. “Nesses tempos, não podemos pensar só em nós”, conta Ingrid direto de NY, onde vive há 12 anos.