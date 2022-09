Primeiro romance do carioca Geovani Martins tem as UPPs como inspiração

O carioca Geovani Martins vai participar da próxima Flip, entre 23 e 27 de novembro, em Paraty. Na cidade histórica, o escritor lança o seu primeiro romance “Via Ápia”, retomando temas do morro e da população negra – que já estavam presentes no livro de contos “O Sol Na Cabeça”. A história se passa em 2011 e trata dos impactos de uma Unidade de Polícia Pacificadora na vida de moradores da favela da Rocinha.

“Esse período das UPPs e do exército chegando às favelas é um momento chave para entendermos como naturalizamos a violência na cidade”. A obra marca o novo ciclo do clube de assinatura da Flip com a livraria Dois Pontos, que passa a contar com títulos de autores que estarão na festa.

ArtRio tem show beneficente e leilão

A abertura da ArtRio, maior feira de arte do RJ, será comemorada com um leilão e ‘festão do bem’. No dia 13 de setembro, grandes nomes da música popular brasileira como Caetano Veloso, Daniela Mercury e Fernanda Abreu, ciceroneados por Pretinho da Serrinha, sobem ao palco no MAM para um show em prol da Escola Spectaculu e TV Pelourinho. Já o leilão, com obras doadas por artistas renomados, será apresentado por Paula Lavigne e Gringo Cardia

BLOCO DE NOTAS

GASTRONOMIA. O Eataly promove, no próximo dia 12, a segunda edição do Festival SP Gastronômica, que vai reunir chefs convidados como Alex Atala, Claude Troisgros e Katia Barbosa.

SEMINÁRIO. Na segunda, o Itaú Social realiza o seminário internacional Palavramundo: Contribuições da literatura para a alfabetização e o letramento, exibido pelo seu canal no YouTube. Jorge Larrosa, professor de Filosofia da Educação na Universidade de Barcelona, é um dos convidados do evento.

ME POUPE. Nathalia Arcuri anunciou a primeira temporada da minissérie Os Caminhos do Dinheiro – que será exibida em seu canal do YouTube, a partir do dia 12.

ARTE. As obras de Fred Sandback (1943 – 2003) serão exibidas no Instituto Çarê a partir do dia 17. Com curadoria de Lilian Tone, a exposição reúne estruturas construídas com fios de lã acrílica industrial estendidos e que exploram a interação com a arquitetura.