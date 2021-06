PSDB constrói meio-termo e prévias devem ser feitas neste ano

Pelo que se apurou ontem, Bruno Araújo, presidente do PSDB, está tendo certo sucesso na tentativa de modular o discurso dos principais caciques tucanos que defendiam postergar para março do ano que vem as prévias tucanas para a escolha do candidato ao Planalto em 2022.

Tasso Jereissati e Aécio Neves estariam menos resistentes em aceitar que a escolha aconteça em novembro. Para Doria, o quanto antes é melhor. Caso não seja o preferido do partido, teria mais tempo para acionar o seu “plano B”

Triiiiiim

Expressões homofóbicas estão na mira da Tim. Quem baixar o app Teclado Consciente será alertado quando digitar palavras preconceituosas. E receberão proposta de substituição. A medida é parte do programa de diversidade da operadora comemorando o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, em 28 de junho.

Direto na fonte

Com as relações arranhadas entre o governo Bolsonaro e os chineses, São Paulo decidiu colher depoimentos nos postos de saúde das cidades do Estado. Recém-vacinados são indagados sobre a importância da China na imunização da população. Pretendem divulgar uma série de vídeos com os… elogios.

Be safe

A regulamentação de empresas de entrega por aplicativo entrou na rota da Prefeitura. Estabelecerá critérios mínimos para profissionais e equipamentos.

Empurrão

Wallace Martins, piloto negro profissional do automobilismo, recebeu bolsa de estudos da Universidade Zumbi dos Palmares para cursar Administração de Empresas.

Concomitantemente, o movimento antirracista AR contribui com ajuda de custos para auxiliar o atual campeão da Formula Vee a mudar de categoria e passar a correr na Formula Delta.

Agora vai

Interrompida pela pandemia, Antonia Fontenelle retoma a produção do longa sobre a vida de Gretchen, procurando incentivo na secretaria de Cultura da cidade e estado do Rio. A rainha dos memes e do rebolado, que está na Europa visitando dois filhos, terá sua história de superação retratada no filme.