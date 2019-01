Prevcom recebe propostas para diversificar a aplicação de seu capital

Em tempos de rentabilidade em queda e Selic a 6,5% ao ano, a Prevcom, que cuida das futuras aposentadorias dos servidores públicos, acaba de receber dez propostas para diversificar a aplicação de seu capital. A tarefa foi solicitada à consultoria PPS, que tem até fevereiro para indicar onde investir, dentro e fora do País, de modo a garantir, ao longo do tempo, recursos para as aposentadorias.

