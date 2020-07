Pressão nas redes bolsonaristas contra o Congresso cai em julho

A pressão da rede bolsonarista sobre o Congresso e as menções a ele em geral no Twitter diminuíram e chegaram ao menor patamar desde o início da pandemia, segundo André Eler, da Bites. Por que? “Reflexo da baixa no tom do presidente contra as instituições”, analisa.

O número de menções ao Congresso, deputados, senadores, ou a Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre neste julho foi 46% menor que no mês passado.

As hashtags de destaque nas redes bolsonaristas, diz a Bites, foram contra Rodrigo Maia e o PL das fake news.

Vitamina pronta

João Doria se convenceu de que não são tantos os que conseguem acompanhar seu ritmo de trabalho. E está distribuindo complexo vitamínico da Ultrafarma para todos seus secretários.

Criado há seis anos nos formatos energia, memória e vitalidade, ele foi batizado de…Doriavit.

Independência

Doria, aliás, tem dito estar satisfeito com os trâmites e procedimentos tanto do Ministério da Saúde bem como da Anvisa. “Com relação ao Estado, os dois órgãos do governo federal estão agindo com correção”, destaca.

De peso

Abilio Diniz aderiu à candidatura de Julio Casares à Presidência do São Paulo FC. A chapa “Juntos pelo São Paulo” é uma coalização de opositores e situacionistas.