Presidente toma posse na ABL com discurso “quente”

Habitualmente tranquila, a posse do novo presidente da Academia Brasileira de Letras – ontem, no Rio – entrou no clima dos novos tempos. Presidente mais jovem da história da Casa, e primeiro reeleito, Marco Lucchesi apontou o dedo, dizendo que a cultura “é o derradeiro baluarte da democracia” e que “a paz não virá de uma resposta armada”.

