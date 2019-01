Presidente em exercício, Mourão recebe prefeitos

No exercício da Presidência, o vice Hamilton Mourão dedicou-se, entre outras, a receber… prefeitos. Depois de ouvir os pedidos de Jorge Pozzobom, de Santa Maria (RS), ele recebeu na quarta-feira Orlando Morando, de São Bernardo do Campo – que saiu com a promessa de R$ 50 milhões para um hospital.

De quebra, Morando deixou convite à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para visitar uma escola de libras de São Bernardo, tida como uma das referências no País.

Leia mais notas da coluna:

+ Em Davos, investidores querem saber da capacidade de executar propostas

+ Rua vira praça em Pinheiros e ‘estica’ aniversário de SP até dia 31