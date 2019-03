João Henrique Souza, atual presidente do Sebrae, tenta mudar o estatuto para se manter no cargo. Chegou ao governo Bolsonaro a informação de que ele quer ampliar de 11 para 13 o número mínimo de votos de conselheiros para tirá-lo do cargo. No total, são 15 conselheiros.

