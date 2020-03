Presidente do Santander garante manutenção de empregos, por coronavírus

Sergio Rial, membro do comitê do coronavírus montado pelo Santander Brasil, anunciou que vai manter o emprego dos funcionários no período agudo de crise. “O momento é excepcional em vários sentidos. Um deles é a oportunidade para nós, brasileiros, nos unirmos, sem perder o senso crítico. Acredito que a indústria financeira, e os bancos em particular, irá fazer tudo para continuar provendo a liquidez necessária para a roda da economia não parar”.

Haverá exceções? “Só nos casos de justa causa ou violação do Código de Ética da organização”, garante Rial.

É viável?

Felipe Rigoni, relator na Câmara da PEC que altera regras fiscais do País – a chamada ‘regra de ouro’ –, pediu à sua equipe técnica estudos sobre como aplicar R$ 100 bilhões do FGTS para pagar salário aos trabalhadores por três meses, em função do coronavírus. A ideia é do economista Pedro Nery, publicada ontem neste Estadão.

“Esse fundo pode ser usado agora, para segurar a barra do trabalhador, ou quando voltarmos à vida normal”, disse à coluna o deputado do PSB do Espírito Santo.

Redes sociais

Rodrigo Maia está alcançando bom resultado na repercussão de suas mensagens no universo digital. Nos últimos 30 dias, pesquisa da Bites o aponta como líder na taxa de interações por post, que cresceu 244%.

Para se ter uma ideia, no caso de João Doria, o porcentual ficou em 78%, o de Wilson Witzel subiu para 44,5%, Lula aparece com 23,8% e Ciro Gomes com 12%.

Rede 2

Bolsonaro? Continua ganhando seguidores online. Mesmo nos últimos dias quando a crise do coronavírus se intensificou, ele adicionou 327 mil ‘followers’ no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

Em conjunto

Paulo Moll, da Rede D’Or, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, Wesley Batista Filho, da JBS América Latina, e Josué Gomes da Silva, da Coteminas, fizeram o mesmo pedido a Dias Toffoli, em videoconferência ontem. O que querem? Segurança jurídica e união dos três poderes para enfrentar o agora e o pós pandemia. O presidente do STF autorizou Skaf, que organizou o encontro virtual, a passar aos empresários o seu celular.

União faz a força

O RenovaBR, o Instituto Locomotiva, a Cufa, o escritório Pinheiro Neto Advogados, a Rede Mulher Empreendedora, o Agora! e a Comunitas, entre outros, se juntaram para criar o UniãoSP, grupo de arrecadação de recursos privados para combate ao coronavírus.

O grupo já criou um Fundo Emergencial para levar produtos essenciais à população. A ideia é que os recursos cheguem pela via mais rápida e segura à famílias vulneráveis.

Nada de novatos

A AME Jardins está soltando circulares para evitar a disseminação do coronavírus. Além de informações sobre cuidados no passeios com cães e outros assuntos, a associação suspendeu o credenciamento de vigias para as cabines de rua espalhadas pelo bairro. Ou seja: nenhum novo segurança (folguistas e substituições) poderá entrar durante a quarentena.