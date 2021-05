Presidente do PSDB-SP faz tatuagem em homenagem a Bruno Covas

Fernando Alfredo, presidente do diretório paulistano do PSDB, fez duas tatuagens em homenagem a Bruno Covas: uma reprodução da assinatura do prefeito e o slogan da campanha de 2020, “#Força, foco & fé”. As duas no braço direito.

Alfredo conhece o prefeito desde a adolescência. “Não tinha outra forma de homenageá-lo. Essa frase, que representou a nossa vitória na eleição, vai representar também a vitória dele contra o câncer”, diz Alfredo.

Covas saiu da UTI do hospital Sírio Libanês na terça (4). Ele estava internado desde domingo para tratamento contra o câncer. O prefeito chegou a ser intubado após um sangramento causado por uma úlcera na cárdia, a passagem do esôfago para o estômago.