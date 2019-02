Carlos Siqueira, presidente do PSB, pôs o dedo na divisão do partido, em análise que fez no sábado, em reunião de sua direção, sobre dificuldades internas enfrentadas em 2016 e 2017 – quando a legenda desfiliou 13 parlamentares, por apoiarem as reformas trabalhista e previdenciária de Temer.

No discurso feito aos filiados, ele argumentou que o PSB “pode perder tudo, menos rasgar sua história”.