Presidente do Patriota está de braços abertos para receber Bolsonaro

Mais um na fila. Adilson Barroso, presidente nacional do Patriota, declarou explicitamente à coluna, sexta-feira, que o partido “está de braços abertos para receber Bolsonaro”, de olho na disputa em 2022.

Em 2017, o presidente quase se filiou ao partido mas acabou no PSL. “A porta está aberta, mas agora a concorrência é grande e ainda não fomos procurados”, explica Barroso.

Da Vinci

Ainda fechado para visitas presenciais, o MIS Experience deve reabrir no dia 1º de janeiro. A exposição “Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio” está reformulada, contará com novas projeções e expografia.

Também será possível vivenciar uma experiência, onde visitantes poderão posar para fotos em frente a painéis que criam a ilusão do indivíduo estar presente naquele ambiente. Além disso, haverá um espaço especial reproduzindo o ateliê de Da Vinci.

Me and myself

Cleo Pires entra no mundo dos podcasts. Lança o primeiro, em parceria com a Orelo, no começo de 2021. Será dirigido, produzido e gravado pela própria e trará como tema central…relacionamentos.

Já o segundo, é uma ficção, com Cleo atuando e sendo produtora executiva.