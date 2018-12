Presidente do Itaú foi atender casos de clientes

A rotina de Candido Bracher foi diferente ontem. Durante toda a manhã o presidente do Itaú Unibanco acompanhou, em tempo real, casos de clientes – pessoa física e jurídica – na central de atendimento do banco. “Surpreender nosso cliente com a qualidade da nossa atenção é o objetivo maior”, explicou Bracher à coluna.

O banco hoje, a exemplo de outras empresas, tem como foco… o cliente. Assim, conhecer a rotina e conversar com as pessoas é fundamental “para reforçarmos esse propósito e sermos bem sucedidos”, diz Bracher.

Vale lembrar que, historicamente, grandes bancos montavam produtos “de dentro para fora”. Agora o movimento é na mão contrária. Perceber o que deseja o cliente e só então formatar produtos.

