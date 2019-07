Presidente do Grupo Inbra tenta impedir herdeiras de assumir papel de sócias

Empresa de defesa…

Está instalada uma guerra no Grupo Inbra – conglomerado composto por 13 empresas, conhecido principalmente pela produção e venda de coletes à prova de balas.

Lourival Candido, presidente do conglomerado, tenta impedir herdeiras de assumirem o papel de sócias. O processo movido pelas moças, contra o primo e sócio minoritário, é uma briga para dar transparência à gestão. Principalmente em relação a empréstimos entre empresas do grupo.

…tem briga pelo controle

Das empresas do grupo, três têm peso maior no faturamento: Inbra Terrestre, Inbra Textil e Inbra Filtro. A primeira está liberada para participar de processos licitatórios de governos e tem vencido algumas disputas. As outras duas estão impedidas por conta de dívidas tributárias.

Vale, não vale

Apesar da disputa interna entre Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann pelo comando do PT, a coluna apurou que a atual presidente do partido chegou a oferecer ao ex-prefeito uma estrutura de trabalho – com escritório e equipe.

Quem deixou a ideia de lado foi… Emídio de Souza, o tesoureiro do partido. Que costuma se colocar como aliado de Haddad.

Lista negra

Cinco de cada dez pessoas (48%) acreditam que crime e violência são o pior problema do Brasil – seguido do sistema de saúde (46%). Seguem-se, na lista, desemprego, corrupção financeira e educação. Os dados são de pesquisa recém-concluída pela Ipsos em 28 países.

No topo da lista mundial estão desemprego em primeiro (33%), seguido de pobreza e desigualdade (32%).

Lista 2

Brasil e México lideram entre os países que menos se preocupam com… o declínio da moral: 7%. A média global nesse quesito é de 15%.

Igualdade

Executivos de Itaú, Bradesco e Santander participam, dia 8 de agosto, do Fórum “Sim à Igualdade Racial 2019”, sobre educação financeira e linhas de crédito para a população negra. Iniciativa do Instituto Identidades do Brasil.

Só 5% dos cargos executivos das 500 maiores empresas do País são ocupados por negros, segundo o Instituto Ethos.

Arte imita a vida

A Globo levou quatro semanas para fazer reparos na antiga Escola do Jockey Club de SP, em Pinheiros, onde está sendo gravada a série Segunda Chamada.

O prédio está desde 2009 abandonado, sem sistema hidráulico nem elétrico.

Arte 2

A principal intervenção no prédio – erguido em 1952 pelo arquiteto francês Henri Pierre Sajous onde também já funcionou o colégio Equipe – foi na pintura, pois todas as paredes internas tinham pichações.

Tacos foram refeitos e mesmo a fachada, que é tombada, recebeu limpeza especial.

Apesar de tudo

Mesmo com a violência do Rio, o hotel Vila Santa Teresa – originalmente uma casa da família Monteiro de Carvalho – foi incluído em dois importantes guias de turismo mundiais.

No guia da cidade organizado pela Louis Vuitton e no Guia Michelin, Rio e SP, edição 2019.

