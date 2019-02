Presidente da OAB conversa com Mariz sobre quebra de sigilo

O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, conversou com Antonio Cláudio Mariz de Oliveira sobre a quebra de sigilo bancário do escritório do criminalista. Eles estão tentando ter acesso à decisão do juiz Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal de Brasília, que autorizou a medida.

Santa Cruz colocou a comissão de prerrogativas da OAB nacional à disposição de Mariz para que eles estudem quais medidas judiciais podem ser adotadas. Buscarão reiterar que a figura do advogado não deve ser confundida com a do cliente.