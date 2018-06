Presidente da Liga Solidária por 6 anos, Carola Matarazzo passa o bastão

Presidente da Liga Solidária por seis anos, Carola Matarazzo passa o bastão à sua vice. No tempo em que esteve no comando, porém, conseguiu reinventar a entidade de 95 anos em vários aspectos, a começar pela equipe de fora do alto escalão da entidade, que foi profissionalizada. “Como atendemos a 10 mil pessoas por mês, escolhemos esse modelo”, explicou, sobre a opção tomada para adequar a Liga às novas leis do terceiro setor, de julho do ano passado. A gestão de Carola também estruturou os projetos da Liga para que eles captem recursos, inclusive de fora do País, com prestação de contas abertas. E o programa de voluntariado conta com mais de 350 pessoas. “Me considero uma pessoa privilegiada por poder ter presidido uma entidade muito antiga e grande”, disse Carola.