Presidente da Cimed lança livro em evento para sete mil pessoas

João Adibe Marques, presidente da Cimed&Co, receberá cerca de sete mil pessoas hoje, no Ginásio do Ibirapuera, para o primeiro evento da farmacêutica sobre empreendedorismo: o “Fly Now – Meu Sangue Amarelo”. “O encontro tem como objetivo compartilhar o modelo de gestão da companhia, que alcançou o 3º lugar no ranking de volume de vendas do segmento em dez anos”, explica Marques. Na ocasião, ele também lança livro contando sua trajetória de vendedor a presidente da empresa.