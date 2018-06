Presença de Moro aumenta em 660% a audiência do Roda Viva

A presença de Sergio Moro na Roda Viva, anteontem, aumentou em 660% a audiência do programa e somou 20.342 mil tuítes, entrando no Trends Topics mundial. O levantamento, feito pelo Airfluencers, revela ainda que a palavra “Moro” foi mencionada 40.551 vezes no Twitter. “Sergio”, 28.441. “Lula”, 1.917.

No Google, as buscas por Moro cresceram 560% na segunda, em relação ao domingo.

