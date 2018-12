“Prefiro seguir os caminhos em que acredito”, diz Gabriel Medina

Qual o grande sonho para o Brasil que você quer ver realizado em 2019?

Meu sonho é provavelmente o mesmo de muitos outros brasileiros: uma melhora na educação, mais oportunidades e um País menos violento e menos corrupto.



O novo governo está chegando. Está claro o que será?

Vamos esperar o andamento das propostas e, como cidadão, analisar as decisões que serão tomadas. Torço para que tudo possa melhorar no nosso Brasil.



Se se concretizar a promessa de nossos bolsos estarem mais cheios em 2019, qual seu sonho de consumo?

Quem sabe um dia eu consiga ter um barco legal para passear com a família e amigos.



As redes sociais estão tendo uma influência enorme. É inegável que democratizaram e agilizaram a informação. No que elas podem melhorar?

Espero que essa democratização atinja todos os cantos do País e que de fato todas as pessoas tenham acesso à informação de qualidade.



Na estrada da vida, qual o caminho que prefere tomar: o da esquerda, o da direita ou o do meio?

Prefiro seguir os caminhos em que acredito.



Seu livro de cabeceira?

A Bíblia.

Um exemplo de vida?

Minha mãe e meu pai.

Um propósito?

Surfar. E quem sabe, com o surfe, eu possa mostrar principalmente aqueles que estão do lado menos favorável que acreditem em seus sonhos.