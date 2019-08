Prefeitura vai refazer licitação de baixos dos viadutos Antártica e Lapa

Um dos processos de concessão da Prefeitura decididos em julho vai ter de recomeçar do zero. É que a Comissão Especial de Licitação acaba de inabilitar o Instituto Terra, que havia vencido a concorrência para permissão de uso dos baixos dos viadutos Antártica e Lapa. A decisão já está no Diário Oficial do Município desta sexta-feira. Outro edital será apresentado em breve.

Os motivos apresentados pela comissão foram: documentos incorretos, falta de documentos e documentos com prazo de validade vencidos.

O objetivo da Prefeitura, segundo se informou, é que o permissionário “seja um parceiro da cidade e faça a requalificação, manutenção e ativação dos locais”, proporcionando lazer, cultura e esporte para a população. A ideia é que a licitação funcione como piloto para outros baixos de viadutos e ampliar a receita para outras áreas, criando atividades para os moradores.