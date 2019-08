Prefeitura faz conferência para ampliar ações no turismo

Atenta aos R$ 2,4 bilhões movimentados durante o último carnaval — um aumento de 870% sobre os R$ 275 milhões do carnaval anterior — a Prefeitura decidiu “dar um trato” no setor de turismo. O levantamento confirma a expansão da área, que ao longo do ano passado movimentou R$ 13 bilhões.

Para tanto, decidiu promover uma Conferência Municipal de Turismo, em que reunirá, amanhã e depois, setores do poder público, organizações privadas e a população interessada. A ideia é que esses resultados devem ser consolidados e ampliados, tanto no turismo de negócios como em atividades culturais e de lazer. O debate acontece no Theatro Municipal.