Prefeitura de SP coloca sua estrutura à disposição para receber refugiados ucranianos

A Prefeitura paulistana já colocou sua estrutura à disposição de imigrantes e refugiados da Ucrânia. Nas reuniões do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça, para discutir migrações em massa decorrentes da invasão da Rússia, esteve presente uma enviada do prefeito Ricardo Nunes – Claudia Carletto, secretária de Direitos Humanos, que fez contato com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).

A senadora Mara Gabrilli também esteve lá, tentando articular uma missão para um avião do governo brasileiro levar medicamentos e alimentos para os refugiados em diferentes locais do Leste Europeu.

Raridade

A mostra Fluxos do Moderno, que a Casa Roberto Marinho inaugurou, no Rio, expõe raro conjunto de seis pinturas realizadas em 1926 por Roberto Rodrigues – irmão do dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues. Pintor, desenhista e ilustrador, Roberto dividiu o ateliê com Cândido Portinari.

Roberto morreu aos 23 anos, assassinado pela jornalista Sylvia Serafim Thibau na redação do jornal carioca Crítica – que pertencia à sua família.

S.O.S

A deputada Marina Helou fez emendas para complementar o Programa Dignidade Íntima no Estado de São Paulo. Pediu a inclusão do coletor menstrual na lista de produtos na cesta básica.

“Além de trazer dignidade para meninas e mulheres vulneráveis, também protege o meio ambiente”, completou.

Olá, Ruy Guerra

Aos 90 anos, o diretor de Os Cafajestes e Ópera do Malandro volta às câmeras. Vai dirigir “O Tempo à Faca”, adaptado de romance dele mesmo, sobre um nordestino que volta ao povoado onde nasceu para cumprir uma promessa de vingança. “A pré-produção começa no segundo semestre e as sequências serão rodadas no primeiro trimestre de 2023”, explica Vânia Lima, produtora executiva do filme. Que deve estrear no início de 2024.

No comércio

O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alfredo Cotait Neto, passa a presidir também a Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB). A posse será no dia 30, no Clube Naval, em Brasília. Integram a entidade 27 federações e cerca de 2.000 associações comerciais e empresariais