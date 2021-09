Prefeito Ricardo Nunes envia à Câmara projeto de refit de cargos de servidor

Ricardo Nunes propõe à Câmara do Vereadores na próxima semana um refit dos cargos de servidor. O PL aumenta a gratificação de funcionários que atuam em bairros de menor IDH para fixá-los na função e simplifica dezenas de rubricas, responsáveis por ações judiciais – 70% dos precatórios da Prefeitura são de servidor – ao adotar remuneração por subsídio.

Quebra-cabeça

O redesenho dos cargos foi coordenado pela pasta de Fabricio Cobra, a secretaria Executiva de Gestão. Reajusta ainda salário defasado de servidores em início de carreira e extingue postos vagos. Em tempo: Cobra é filho da ex-deputada Zulaiê Cobra.

PPP

A maternidade Santa Joana capacita profissionais dos hospitais Vila Nova Cachoeirinha e do Mandaqui para realizar procedimento delicado de cirurgia na coluna vertebral do bebê dentro da barriga da mãe. A mielomeningocele não tratada leva a criança à hidrocefalia, dificuldade de andar e outras complicações.

PPP 2

“Hoje a rede pública não está preparada para fazer este procedimento que é oferecido apenas na rede privada em hospitais universitários”, explica a PPP o médico Antonio Fernandes Moron.

Mais proteção

Andou uma política pública para obrigar o agressor reincidente que comete violência contra mulher a usar tornozeleira eletrônica. A CCJ da Assembleia paulista aprovou nesta quinta a proposta do deputado Tenente Nascimento.

Produção feminina

O Sesc Bom Retiro vai trazer produtoras culturais mulheres para falar sobre gestão de pessoas, turnês, música no ambiente virtual e distribuição musical. Os encontros serão com Cida Gomes, Manoela Wright e a equipe de UH! Manas TV e Giordana Moreira. A partir de quinta-feira.

Fino equilíbrio

O livro Soft City, do arquiteto dinamarquês David Sim, entrou na onda do crowdfunding pela plataforma Catarse. A “vaquinha” é para bancar a publicação do livro no Brasil pela editora Vicinitas.

A obra fala sobre cidades mais integradas, com espaços públicos para convivência e capazes de impulsionar atividades econômicas. O apoiador ganha um pôster ilustrado com os dez princípios de uma cidade suave.