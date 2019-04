Prédio na rua Tucumã, em área nobre de São Paulo, é invadido por assaltantes

Um prédio na rua Tucumã, no Jardim Europa, foi invadido por três assaltantes por volta das 13h do dia (9). Segundo funcionários do edifício que fica numa área nobre de São Paulo – perto do Clube Pinheiros e do shopping Iguatemi – eles chegaram a lutar com os homens que estavam com chaves de fenda nas mãos e simulavam ter armas de fogo na cintura.

Dois assaltantes fugiram, mas a polícia capturou um dos bandidos, que foi preso em flagrante por tentativa de roubo. Os funcionários do prédio foram encaminhados ao pronto-socorro da Lapa.

Veja o vídeo da chegada da polícia ao edifício