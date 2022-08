Prédio com a ‘personalidade’ do Rei Roberto Carlos em São Paulo

Um amigo desta coluna, o jornalista Marc Tawil, costuma ir a um médico cujo o consultório fica em um edifício na Av. Juscelino Kubitschek. Na última vez, ele notou que dentro dos elevadores “só tocava Roberto Carlos – e em vários idiomas”. E que, além disso, todo o prédio estava cheio de detalhes em azul e branco (as cores preferidas do Rei). Na decoração do prédio, elementos que compõe o imaginário do artista, como violões e figuras de calhambeque. “O prédio ainda chama Horizonte. Igual aquela música! Além do Horizonte existe um lugar…”, cantarolou. Pois bem, de fato o edifício JK Horizonte tem como consultor o próprio Roberto Carlos – que também é sócio da incorporadora que se chama… Emoções! Outros três edifícios também contam com a personalidade do cantor: o Horizonte Vital Brasil (SP), o Horizonte Jardins (Aracaju) e o Horizonte Flamboyant (que será inaugurado em outubro, em Goiânia). O empresário do Roberto, Dody Sirena, o irmão dele, Jaime Sirena, e o empresário Ubirajara Guimarães, são os outros sócios da incorporadora. “Quando o Horizonte JK ainda era um projeto, pensamos em não ter o 13º andar. Mas a ideia não foi pra frente”, lembrou Jaime.

JN exibe série sobre avanços da Constituição

Willian Bonner durante gravação da série Brasil em Constituição, que será exibida pelo Jornal Nacional, a partir de segunda-feira. Junto com Renata Vasconcellos, o jornalista vai ancorar o especial que irá mostrar em 29 episódios os avanços no país após a promulgação da Constituição de 1988. Imagens históricas, como a do ex-presidente Ernesto Geisel tomando a vacina contra a meningite durante a censura do governo à epidemia da doença, foram recuperadas durante as pesquisas. A série também será reexibida na GloboNews, a partir do dia 4 de setembro.

Bloco de Notas

CAUSAS SOCIAIS. Os recursos arrecadados com a venda de ingressos para os eventos presenciais do Festival de Finos Filmes, que chega à nona edição no próximo dia 31, serão revertidos integralmente para instituições vinculadas a causas sociais, identitárias, indígenas e/ou culturais, como Cozinha Solidária, Anmiga e Uneafro.

ORQUESTRAS UNIDAS. Pela primeira vez na história, as orquestras de Unesp, USP e Unicamp se reunirão para uma apresentação conjunta: um concerto gratuito e aberto ao público que será realizado no domingo, às 19h, no Auditório Simon Bolívar do Memorial da América Latina. A ação tem como tema A Semana de 22 Revisitada e faz parte do Festival Centenários da Unesp.