Preço de carro elétrico é apontado como o maior empecilho para compra, diz pesquisa da Ipsos

O preço dos carros totalmente elétricos é apontado por 49% dos brasileiros entrevistados pela Ipsos como problema maior para comprá-lo. Em seguida, vêm a falta de estações de recarga – preocupação de 38%. Outros 34% indicaram como grande problema a vida útil da bateria. Entre os pontos positivos, 62% mencionaram a redução de poluentes – número que vai a 65% entre os mais jovens.

Nas lojas, um elétrico compacto não sai por menos de R$ 160 mil. O levantamento ouviu 1.540 pessoas, entre outubro e novembro de 2021. A margem de erro é de 2,5 pontos.

Precaução

A deputada Joice Hasselmann tem andado com seguranças a todo lugar aonde vai em Brasília. Dias atrás, foi vista arrumando o cabelo em luxuoso salão acompanhada de dois guarda-costas. Perguntada, afirmou que vive “ameaçada de morte” e que já mandaram até um porco degolado para sua casa. “Por isso ando escoltada em todos os cantos em que vou.”

Guia da ativista

Acaba de ser criado financiamento coletivo para a publicação de um livro-guia para quem pretende formar novos movimentos sociais para conquistas de direitos femininos.

“É um mix de entrevistas com mulheres que participaram de conquistas de direitos femininos no Brasil e América Latina”, diz Isabela Rahal, idealizadora do projeto. Chama-se Vitória! É Um Nome de Mulher! – e traz dicas, direcionamentos e ideias “para que a gente acredite e se mantenha na luta”, completa Isabela, também diretora na ONG Elas no Poder.

Homenagem

Neste 7 de abril, Dia do Jornalista, Juscelino Pereira, dono do Piselli Jardins, faz homenagem especial. Um almoço em memória de Ricardo Boechat, grande frequentador do endereço, para o qual “dona Veruska (a também jornalista Veruska Seibel Boechat, viúva de Ricardo) será uma convidada mais que especial”.

Foco na energia

Rubens Ometto, da Cosan, acaba de anunciar a criação de Faculdade de Energia – que funcionará no prédio do IPT, na USP. Foi no Fórum Energia e Sustentabilidade, promovido pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV). Objetivo: “estudar de forma profunda as fontes de geração de energia”.

Flic em Itu

Foi dado o start, no fim de semana, para a 1ª Festa Literária de Itu, que acontece entre 9 e 22 de maio. No programa, homenagem especial a Patrícia Galvão, a Pagu. Com presença garantida de Aline Bei, Giovana Madalosso e Alexandre Ribeiro.