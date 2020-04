“Precisamos elevar a vibração da humanidade”, diz Ian Mecler

Estar recolhido em casa, para Ian Mecler, significa hoje dividir seu conhecimento sobre espiritualidade por meio de redes sociais. Mestre de meditação e espiritualidade há aproximadamente duas décadas, criou recentemente a ferramenta “Luz pelo Whatsapp”, pela qual envia diariamente meditações ao vivo gratuitas. “Precisamos elevar a vibração da humanidade”.

Autor de oito livros, Mecler tenta transformar o isolamento social em força e transformação, via YouTube. A convite da coluna, Ian Mecler fala como cabala, fé, espiritualidade e meditação podem nos ajudar neste momento.

Por que a cabala foi secreta durante muito tempo e hoje se abre para todos?

Caminho de milhares de anos, poucos sabem que ela foi caminho espiritual de Moisés, Jesus, Elias e outros. Hoje é o momento de abertura, acompanhada de revolução planetária prevista pelos mestres. Antigamente, poucos tinham entendimento para absorver uma sabedoria que revela incríveis códigos da Bíblia e meditações raras.

Como a força da fé pode nos ajudar nesse momento?

Quando não conseguimos resolver questões agudas através da lógica, acabamos nos voltando para a espiritualidade: orações, meditações, elevar a vibração. A física quântica fala, de outra forma, sobre o mesmo conceito. Em resumo, se você acredita em uma força maior e se dedica a vibrar nessa sintonia, eleva também a sua própria vibração, aumentando, consequentemente, sua imunidade.

O sr. escreveu o livro Dieta da Cabala. Qual a conexão entre alimentação com espiritualidade? E como pode ser aplicada a este tempo de confinamento?

Esse livro sugere dieta integrativa envolvendo corpo, mente e alma, por 22 dias. Todos sabem o quanto uma boa alimentação pode fazer diferença: diminuir o açúcar branco, diminuir o sal e as carnes , ingerir frutas, verduras, sucos vivos, bastante hidratação e consciência maior quando estamos comendo. A dieta pode ser muito útil neste momento que pede equilíbrio, não apenas do corpo, mas também da mente e do espírito.

A meditação cura o corpo ou o espírito?

Ela tem a propriedade especial de equilibrar corpo, mente e espírito. Diante do excesso de informações hoje, precisamos aprender a focar mais para tornar nossa mente construtiva. Um outro aspecto é que a prática da meditação nos permite observar o mundo e a nós mesmos de uma maneira mais profunda. Uma consciência maior pode ser muito útil neste momento.

Pode indicar alguma prática para aliviar a ansiedade do confinamento social?

É essencial criar rotina diária para a manutenção da saúde. Em casa, exercícios envolvendo alongamentos, pode ser algo precioso para a saúde e mente. Meditar todos os dias, ao acordar e em outro momentos, fortalece a mente e o espírito. Hábitos construtivos devem ser cultivados.

Qual livro seu aconselha, neste momento?

É difícil indicar um porque são como filhos, gosto de todos. Mas, neste momento, indicaria Aqui, Agora – o Encontro de Jesus Moisés e Budha, da Record. Ele aprofunda a percepção da vida que pulsa em cada momento, o ar que respiramos, as pessoas que amamos e tantas outras bênçãos que o momento traz. Precisamos deixar as diferenças de lado e juntar todos em prol de uma luz maior.