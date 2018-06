Índio da Costa, pré-candidato ao governo do Rio, procurou essa semana Arick Wierson – ex-marqueteiro de Michael Bloomberg – em nome do seu partido, o PSD. Wierson acaba de abrir uma empresa de marketing no Brasil.

