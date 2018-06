Estudo recém-concluído do MinC mostra que, em 2017, caiu pela metade o prazo para se aprovar projetos via Lei Rouanet. Os 175 dias, na média, em 2016, encurtaram para 81 no ano passado.

Até início de fevereiro Sérgio Sá Leitão quer completar as novas equipes de pareceristas para agilizar os projeto culturais e a prestação de contas.

