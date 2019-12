Praia urbana

A Haight, marca de beachwear carioca da dupla Philippe Perdigão e Marcella Franklin inaugura, quinta-feira, loja em SP, na Melo Alves, nos Jardins. “O lado urbano da Haight conversa muito com São Paulo. Quase 50% das vendas do nosso site já são feitas por paulistas”, diz Marcella. “Estamos começando uma linha de tecidos planos, de roupas, que começou pequena e a ideia é que aumente bastante ano que vem”, adianta a diretora criativa. “Também estamos aumentando nossa linha de tricô com peças mais quentes para atender um pouco melhor o inverno paulistano.”