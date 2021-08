PP e PTB disputam ex-integrantes do governo Bolsonaro, como Salles e Weintraub

O PP e o PTB disputam alguns ex-integrantes do governo Bolsonaro de olho em 2022. Ricardo Salles, segundo se apurou, estava em conversas avançadas para se filiar ao partido de Roberto Jefferson.

Leia Também CBF aprova aumento de salários e de repasses

E agora foi convidado para ingressar no PP por Ciro Nogueira, ministro e presidente da legenda. O ex-ministro do Meio Ambiente vai tentar novamente a via eleitoral parlamentar.

Já o PTB tenta atrair o ex-chanceler Ernesto Araújo, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e o deputado Luiz Phillipe de Orleans e Bragança. A intenção seria formar um núcleo duro bolsonarista. “A porta do partido está aberta para eles”, confirma à coluna o deputado Douglas Garcia.

Infiéis

Depois que 14 deputados do PSDB desrespeitaram a orientação da executiva nacional de votar contra a PEC do voto impresso, a expectativa ontem era de que haja uma ‘depuração no partido’, segundo o tesoureiro Cesar Gontijo. Não há clima para bolsonaristas tucanos e eles devem deixar a legenda na janela partidária.

Salutti

Juscelino Pereira e o marquês Giacomo Cattaneo Adorno recebem convidados, quarta-feira, no Piselli de Brasília, para um jantar harmonizado com vinhos produzidos pelo marquês italiano. Confirmados, o governador do DF Ibaneis Rocha, o embaixador da Itália, Francesco Azzarello, e Paulo Octavio.

Planeta Amazonas

A construção de uma escola assinada por Marko Brajovic – representante do Brasil na Bienal de Arquitetura de Veneza – será doada pela organização do Festival Path Amazônia à Fundação Almerinda Malaquias – centro de educação profissional do município de Novo Airão.

A ação é parte do festival que será transmitido online, de um navio no rio Amazonas, entre os dias 30 e 31 de outubro.

Sobre bichos

Zooliteratura é o tema da terceira edição do Clube de Leitura a ser realizada pelo Memorial da América Latina, no dia 28.

O conto Xavier, da escritora Maria Esther Maciel, abre a série de encontros. A ideia é exibir obras latino-americanas onde animais são representados como seres dotados de inteligência, sensibilidade e sabedoria. E falar sobre a relação entre seres humanos e…seres ‘racionais’.