Possível delação de pastor Everaldo movimenta PSC

A possível delação do pastor Everaldo, preso, está movimentando o PSC. Cláudio Castro, que assumiu o governo carioca após a prisão de Wilson Witzel, procura outro partido. Wilson Lima, do Amazonas, também.

Deputados federais, esperam… a janela partidária.

Função dupla

Rodrigo Gadelha, que cuida das redes sociais do PSL Mulher, de Joice Hasselmann, entrou na campanha de… Celso Russomanno. O PSL está chiando visto que os dois políticos-apresentadores são concorrentes na disputa pela Prefeitura.

Procurado pela coluna, Gadelha – que em suas redes sociais compartilha dicas de como blindar a negatividade – não foi encontrado.

Pra frente

Com a venda do imóvel onde ficava o restaurante Lilu, o chef Andre Mifano adiantou planos e abre em março de 2021, uma nova casa, com raízes italianas, nos Jardins.

Enquanto isso, o apresentador da CNN Brasil dedica-se ao icônico programa de Anthony Bourdain.

Lá em casa

Olivier Anquier fez uma homenagem diferente à mulher, Adriana Alves, em seu Instagram. O restaurateur deu parabéns à ‘madame Anquier’ pelo dia do… síndico, administradora do prédio onde vivem. Detalhe: oficialmente, o dia é comemorado em 30 de novembro.