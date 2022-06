Portuguesa vira xódo dos pré-candidatos ao governo de SP

A Portuguesa virou xodó dos pré-candidatos ao governo de São Paulo. O presidente do time Antonio Carlos Castanheira já se encontrou com Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas. Garcia ganhou uma camiseta da Lusa com direito a seu nome estampado. Enquanto, o candidato de Bolsonaro, carioca, quando questionado sobre qual time torce em São Paulo, tem a resposta na ponta da língua: Portuguesa.

RESPONSABILIDADE. O Instituto Anchieta Grajaú, fundado por Roberto Loeb, em uma área doada pelo Eli Horn, da Cyrella, foi um dos ganhadores do Prêmio de Responsabilidade Sócio-Ambiental 2022.

FILANTROPIA. O empresário Jayme Garfinkel, que atuou como presidente do Conselho de Administração do Grupo Porto Seguro por mais de 30 anos, é o novo associado do Movimento Bem Maior (MBM)– associação que atua entre detentores de grandes patrimônios e empresas para fomentar a filantropia no Brasil.

COMUNIDADE. O empresário Ivan Moniz recebe hoje o título de embaixador da ONG Florescer. A instituição está instalada em Paraisópolis.

FESTIVAL. A 16ª edição do Winter Play acontece entre os dias 15 e 19 de junho, em meio ao feriado de Corpus Christi, em Jurerê Internacional, Florianópolis. No line-up nomes como Alok e Roland Clark.

ORGÂNICOS. O Polvo Lab, criada pelas empresárias Ana Maria Diniz e Gabriella Marques, marca presença na maior feira de orgânicos da América Latina: a Biofach, que vai até sábado, no Anhembi.