Porteiro do Copan busca carreira como influenciador

Todas as tardes, na entrada do Bloco E do edifício Copan, no centro de São Paulo, é possível trocar um dedinho de prosa com o Hélio Gonçalves. Há 8 anos, ele trabalha como porteiro daquele que talvez seja o edifício mais icônico da cidade. O que poucos moradores sabem é que, além de prestativo e bem-humorado, Gonçalves também é um influenciador digital em ascensão.

Os números do influencer ainda não são extravagantes. Por enquanto, são 44 mil seguidores no Instagram, 42 mil lá no TikTok e 35 mil no Facebook. Em todas as plataformas, ele é encontrado como @oihelio_. Essa quantidade de seguidores já proporcionou algumas parcerias e permutas (ainda sem dinheiro envolvido). Fã do Programa Pânico e do SBT, Gonçalves tem uma ‘pegada popular’.

“Faço vídeos caseiros de humor e trolagem – com a participação de amigos e da mulher”, disse.

Gonçalves conta com a simpatia do síndico do Copan, o ‘Seu Affonso’ (Affonso Celso Prazeres). Segundo ele, sempre que pode, Affonso o encarrega de acompanhar equipes de televisão que estão gravando no prédio. “Ele sabe que eu gosto dessas coisas”, falou. Entre os moradores famosos do Copan, Gonçalves contou que é “muito fã” do humorista Paulo Vieira – que até já teria compartilhado um trabalho do porteiro em seus redes.

Embora sonhe em largar a portaria e viver da carreira de influencer, ele é apaixonado pelo Copan. “O Copan é uma inspiração, uma faculdade. Sou uma pessoa melhor porque vivo essa experiência diária do Copan”, finalizou.

Veja alguns vídeos do influenciador:

