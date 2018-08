Por iniciativa de Sá Leitão, do MinC, e Caio Vieira de Mello, do Trabalho, será rediscutida, com a classe artística, a portaria 656 – que regulamenta os contratos de trabalho para músicos, artistas e técnicos de espetáculos. O MinC vai abrir consulta pública, por um texto “mais adequado às dinâmicas reais da economia criativa”.

Leia mais notas da coluna:

+ Alckmin tentou, sem sucesso, tempo de TV regionalizado

+ Capez não consegue remover post de Daniel José