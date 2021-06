Ponte da Marginal Pinheiros é inteira grafitada em prol da preservação da água

A ponte Adutora – que tem 55 metros de extensão sobre o Rio Pinheiros – recebe hoje, Dia do Meio Ambiente, um dos maiores grafites da cidade, com cerca de 1200 m² de cobertura. O grafiteiro Gamão e Rodrigo Carneiro – membro da São Paulo Visitors and Convention Bureau – são os nomes por trás do Graffiti pela Água. O movimento pretende chamar a atenção do paulistano para a questão da preservação da água.