Políticos acionaram Justiça 259 vezes para ocultar informações

Políticos já acionaram a Justiça pelo menos 259 vezes, antes das eleições, para tentar ocultar informações da internet. Os dados são do Ctrl+X, projeto da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.

Candidato campeão? Jair Bolsonaro, com 24 vezes. Ele se tornou o segundo político brasileiro que mais tentou retirar informações, segundo investigação do projeto. Perde só para o ex-senador Expedito Júnior, de Rondônia, com 34 tentativas em 2014.

