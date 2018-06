Político aponta ‘escorregão histórico’ de Gleisi sobre Constituição de 1988

Político divertiu-se com “escorregão histórico” de Gleisi Hoffman em nota, ontem, no site do PT. Impedir Lula de se candidatar em outubro, disse ela, representa “a ruptura do pacto democrático que fizemos na Constituição de 1988”.

Os petistas, em 1988, votaram contra a aprovação do texto constitucional. Mas, mesmo derrotados, acabaram assinando o documento final.

