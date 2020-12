Policiais Militares participarão de tour e palestra sobre história negra em SP

A ouvidoria da Polícia Militar vai organizar um tour sobre história negra especialmente para policiais do corpo da PM. A ideia é que, ainda em dezembro, os policiais conheçam a relação de personagens negros com pontos da cidade. Uma palestra dos organizadores da Caminhada Negra também será dada para os integrantes do curso de formação de policiais militares.

A ação foi organizada depois de uma denúncia de racismo de membros da Caminhada Negra. Segundo eles, no dia 24 de outubro, dois policiais militares teriam acompanhado de forma ostensiva um grupo que fazia o tour sobre pontos da história dos negros pelo centro de SP

Os organizadores procuraram a Ouvidoria para denunciar a prática de racismo. Foi aberto um procedimento para apuração dos fatos e, após reunião com representantes da Defensoria Pública e do departamento de Igualdade Racial da OAB-SP, deliberou-se por uma reunião com o comando da PM.

A resolução partiu de encontro do ouvidor Elizeu Soares Lopes com os coronéis Alexandre Gaspar Gasparian, do comando de policiamento de São Paulo, e Leandro Gomes, diretor de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PM.