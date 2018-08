Polícia Federal pede extradição dos ingleses envolvidos no caso dos velejadores em Cabo Verde

A PF está “reentrando” no caso dos velejadores brasileiros presos em Cabo Verde. Pediu à Interpol a extradição dos ingleses Georges Saul e seu sócio Robert Delbos, recentemente detidos na Europa, para completar a investigação.

Os dois são donos do barco Rich Harvest, que os velejadores levaram para a ilha com uma tonelada de cocaína escondida no casco. No que apurou até aqui, a PF inocentou Daniel Dantas, Rodrigo Dantas e Daniel Guerra.

Mas a Justiça cabo-verdense ignorou seu relatório, condenando-os a 10 anos de cadeia.