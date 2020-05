Nina Pandolfo estaria abrindo uma exposição em um Museu no Azerbaijão se não fosse a pandemia. Com o ‘tempo livre’ forçado em mãos, a artista aproveita para fazer algo que deseja há tempos: estudo e pesquisa de novos materiais. “Além de estudar, estou interagindo muito com meus seguidores das redes sociais. Este momento é um reset, em que as pessoas podem voltar a dar valor para as coisas simples, aos momentos alegres”.