Wilson Simoninha e o sócio, Jair Oliveira, o Jairzinho, montaram estrutura remota para continuar as produções no estúdio deles. Ativaram o canal Som FaSom nas redes sociais, com renomados artistas e novatos cantando no sofá. “Vamos demorar a ter aglomerações. Então é hora de criarmos novas possibilidades para levar nossa música e para sobrevivermos, neste momento tão novo para todos”, diz Simoninha.