Para quem gosta de apostas para outubro, um estudioso avisa: de um ano para cá houve 40 eleições municipais suplementares, distribuídas por 16 Estados.

PMDB e Centrão ficaram com 2/3 das prefeituras, o PT com 2 e o PSDB com 1.

