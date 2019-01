A apresentação de Roda Viva, no fim de semana, no Teatro Oficina, incluiu recado a Alê Youssef na plateia. Um “jogral” se formou, sob o comando de Zé Celso, e entoou ao novo secretário de Cultura: “Não deixe seu lado humano ser engolido pela máquina”.

Os dois trocaram um selinho e Zé Celso fez menção à briga com Silvio Santos sobre a construção de duas torres no terreno ao lado do teatro.