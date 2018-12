Planos de futuro secretário agradam a empresários

A criação de uma Comissão Nacional de Produtividade que estabelecerá, em conjunto com a iniciativa privada, novas políticas públicas, chamou a atenção ontem na exposição de Carlos da Costa – homem de confiança de Paulo Guedes e provável secretário da Indústria e Comércio – no almoço fechado com 23 empresários no restaurante Cantaloup, em SP.

Essa comissão terá como missão nortear maior exposição de empresas brasileiras à competitividade mundial.

Metas da secretaria soam

‘como música’ aos empresários

Além dessa novidade, Costa explicou como vai funcionar o governo sem o MDIC. Citou redução de carga tributária em sintonia com aceleração de abertura comercial, eliminação de burocracia, ganhos de produtividade, inovação – e, principalmente, a saída do Estado de áreas onde nunca deveria ter entrado. O que soou como música aos ouvidos dos convidados.

Segundo contou Emerson Kapaz, organizador do encontro, à coluna, “empresários que ainda tinham dúvidas da real intenção deste governo de melhorar o ambiente de negócios no País, saíram totalmente convencidos”.

Entre os presentes Pedro Passos, da Natura, Mark Essle, da AT Kearney, Hugo Marques da Rosa, da Método… entre outros.

