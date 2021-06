PL criado para regulamentar oxigênio medicinal estaria beneficiando empresas asiáticas

A moda de colocar jabutis em MPs é antiga. Mas está proliferando. O PL 13/2021, que visa converter em Lei a MP 1033/2021 – criada apenas para alcançar o oxigênio medicinal no auxílio no combate à covid-19 – se tornou também um instrumento de ajuda para empresas asiáticas nas Zonas de Processamento de Exportações.

Há empresa nacional questionando os benefícios fiscais nela contidos.

Desavisado

O diretor do Departamento de Empreendedorismo da Secretaria Especial de Cultura, Sérgio Fernandes Ferreira, foi exonerado ontem do cargo. Segundo fontes da coluna, a exoneração teria acontecido sem que o secretário Mario Frias tivesse sido previamente informado. Fernandes Ferreira é filho do senador Izalci Lucas, do PSBD.

Pela memória….

Centrais sindicais e o vereador Antonio Donato bateram o martelo. Vão homenagear Lenina Pomeranz, a primeira mulher a dirigir o Dieese, e Hugo Perez, que pleiteou o Congresso das Classes Trabalhadoras em contraposição à Conferência Nacional da Classe Produtora, dos empresários, em 1977.

No dia 9 de julho, Dia da Luta Operária.

Testando…

Bruno Reis, prefeito de Salvador, pretende fazer evento teste em julho, para saber se há possibilidade de se fazer réveillon este ano. Se os casos da covid-19 caírem e a imunização avançar.