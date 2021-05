PJ, do Jota Quest, cria empresa de merchandising para artistas nacionais

Diante da impossibilidade de cair na estrada com o Jota Quest, o baixista PJ desengavetou ideia guardada há tempos: criar empresa de merchandising para artistas nacionais. O músico já fechou contrato com mais de 30 artistas, entre eles Nando Reis, Paralamas do Sucesso, Carlinhos Brown, Raimundos, Pepeu Gomes, Black Pantera e Samuel Rosa.

“Vamos lançar nossa primeira coleção de T-shirts, hoje, no site da Paranoid Music Store”, comemora.