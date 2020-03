Pizza de outro mundo

Os novos sócios Alexandre Pernet, do Soul Kitchen, e Felipe Arias, da Lar Mar, uniram suas experiências em gastronomia e entretenimento para lançar um novo modelo de negócio, a Ovni Pizza. “Vamos brincar com a história dos extraterrestres, como se a pizza fosse algo de outro mundo”, explica Pernet. Com inauguração prevista para o fim do mês, a novidade apresenta cardápio enxuto e uma tendência americana de ‘pegue e leve’. “A Ovni ficará em um espaço dentro da Lar Mar, e será uma unidade conceito com expectativa de expansão”, diz Arias. “Não temos medo de inovar, aprender e aperfeiçoar. Por isso nossa parceria dá certo.”